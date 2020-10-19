مناصب شغلها الشيخ خالد بن عبدالله اللحيدان قبل رئاسة المحكمة العليا السعودية

شغل الشيخ الدكتور خالد بن عبدالله بن محمد اللحيدان عدة مناصب عليا في المملكة العربية السعودية قبل إصدار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرًا ملكيًا بتعيينن رئيسًا للمحكمة العليا بمرتبة وزير.

ويعد اللحيدان أحد القيادات العدلية بالمجلس الأعلى للقضاء؛ حيث تخرج في كلية الشريعة بالرياض سنة 1407هـ، وعُين ملازمًا قضائيًا بالمحكمة الكبرى بالرياض عام 1408هـ، وتخرج في المعهد العالي للقضاء سنة 1410هـ.

كما عُين الشيخ اللحيدان قاضيًا بالمحكمة المستعجلة بأبها 1411 هـ، ثم عين قاضيًا بالمحكمة الكبرى بالرياض سنة 1413هـ. وفق اليوم السابع

وفي آخر مناصبه قبل تولي رئاسة المحكمة العليا في السعودية، تولى اللحيدان رئاسة الأمانة العامة للهيئة العامة للمحكمة العليا بالمملكة، كما تم تسميته عام 2017 عضوًا بالمحكمة العليا بأمر ملكي من خادم الحرمين.