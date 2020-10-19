حدث جديد في 17 نوفمبر المقبل للكشف عن ماك بوك بمعالج ARM الجديد “تقرير”

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أعلنت شركة آبل عن سلسلة آيفون 12 الأسبوع الماضي إلا أنها اليوم بصدد الإعلان عن موعد مؤتمر جديد مخصص للكشف عن أول أجهزة ماك بمعالجات الشركة المبنية على معمارية ARM حسب تقرير جديد.

فقد أشار الخبير التقني Leakster Jon Prosser أن صانعة الآيفون تخطط للكشف عن جهاز الماك الجديد بمعالج الشركة الخاص يوم 17 نوفمبر المقبل؛ مشيرًا إلى أنها ستأكد الموعد قبل أسبوع من عقد المؤتمر أي في 10 نوفمبر المقبل.

وكما نعلم فقد سبق وأعلنت شركة آبل خطتها للتخلي عن معالجات شركة إنتل في أجهزتها خلال مؤتمر المطورين WWDC2020 يونيو الماضي؛ في خطوة منها لتبني معالج “Apple Silicon” الجديد في أجهزة الماك.

وفي تسريبات مزعومة عن شركة أشباه الموصلات التايوانية TSMC _صانعة الرقافات لشركة آبل_ فإن ماك بوك قياس 12 بوصة سيكون هو أول جهاز من الشركة يعمل بالمعالج الجديد؛ الذي سيطلق عليه A14X حسب التقرير بحيث سيكون نسخة مطورة عن A14 المستخدمة في سلسلة الآيفون الأخيرة.

بالرغم من هذه التسريبات إلا أن الشركة لم تأكد أو تصرح حول المؤتمر المزعوم حتى اللحظة؛ مع الأخذ بعين الاعتبار تصريحها في مؤتمر المطورين عن حاجتها لقرابة العامين للانتقال الكامل لاستخدام معالجاتها الجديدة في أجهزة الماك؛ لذا يبقى أمر كشف الشركة عن جهاز جديد بمعالج إنتل أمرًا واردًا أيضًا في حل صح الخبر حول المؤتمر.

وعلى نفس السياق أشار Prosser إلى احتمال كشف الشركة عن سماعات الرأس “الهيديفون” AirPods Studio خلال حدثها المقبل؛ والتي ستتوفر في نسختين مخلفتين حسب توقعاته واحدة بسعر 350 دولار أمريكي وأخرى راقية بسعر 600 دولار أمريكي.

Source tech-wd

