الأحوال المدنية تعلن عن فتح باب التوظيف للجنسين حملة الثانوية فأعلى

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تعلن وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة وترغب باستقطاب الكوادر البشرية من الجنسين (رجال ونساء) من حملة الثانوية فأعلى للعمل في عدد من مناطق ومحافظات المملكة حسب الشروط والمتطلبات التالية:

الشروط:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه اثناء خدمة الدولة خارج المملكة.

– حاصل على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بالادانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

– أن لا يكون متزوجاً من غير سعودية ، وأن لا تكون متزوجة من غير سعودي.

– أن تكون الهوية الوطنية سارية الصلاحية أثناء وقت ارسال الطلب.

– أن يكون لائقاً طبياً.

ملاحظات:

– الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية وموافقة الجهة المعنية علماً بأن البدء في الاجراءات واستكمال الطلبات عبر على الرابط الإلكتروني والمقابلة الشخصية لايعتبر قبول للوظيفة.

– يجب إحضار أصل المؤهلات العلمية والعملية والهوية الوطنية وصورتين شخصية عند إجراء المقابلة الشخصية لمطابقتها مع السيرة الذاتية وسيتم استبعاد أي طلب مخالف لما دون فيها.

– يجب معادلة ومصادقة الشهادات الصادرة من خارج المملكة من وزارة التعليم.

– التقديم لحملة الشهادة الثانوية فأعلى.

– يجب تحديد الرغبة حسب المناطق وليس المحافظات.

الوثائق المطلوبة (بصيغة PDF):

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– السيرة الذاتية موضحاً بها العنوان الوطني.

– صورة الهوية الوطنية.

– صورة المؤهل الدراسي.

– تحديد المنطقة المطلوب العمل بها (منطقة الرياض، منطقة مكة المكرمة، منطقة المدينة المنورة، المنطقة الشرقية، منطقة القصيم، منطقة حائل، منطقة جازان، منطقة عسير، منطقة الباحة،منطقة تبوك، منطقة نجران، منطقة الجوف، الحدود الشمالية).

– ترسل جميع الوثائق أعلاه بصيغة (PDF) ويفضل في ملف واحد.

طريقة الحصول على العنوان الوطني:

1- تحديد المبنى السكني على الخريطة (للدخول إلى خريطة العنوان الوطني إضغط هنا).

2- تقريب الخريطة على مقر السكن والتأشير على المقر.

3- بعد التأشير سيظهر العنوان بالصيغة التالية (رقم المبنى – اسم الشارع – اسم الحي – اسم المدينة – الرمز البريد – الرقم الإضافي)

4- نسخ العنوان الوطني وإضافته في السيرة الذاتية.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الأحد 1442/3/1هـ عبر إرسال الوثائق المطلوبة أعلاه بصيغة (PDF) مع تحديد المنطقة المطلوب العمل بها إلى البريد الإلكتروني: [email protected]

في موعد أقصاه الخميس الموافق 1442/3/5هـ.

ملاحظة: في حال وجود خلل بسبب امتلاء البريد الإلكتروني المخصص للتقديم، يمكن المحاولة لاحقاً في أي وقت خلال فترة التقديم المحددة.

تفاصيل أكثر:

https://www.uqn.gov.sa/articles…

