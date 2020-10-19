بـ 450 موظفاً.. “نيوم” تباشر أعمالها من مقرها الرئيس شمال غرب المملكة

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أعلنت شركة “نيوم” بدء مباشرة أعمالها من مقرها الرئيس الجديد في موقع المشروع شمال غرب المملكة أمس (الأحد)، والذي يبعد مسافة 35 كيلومتراً عن مطار خليج نيوم.

وأوضحت أن هذه الخطوة ستعزز من سير العمل تزامناً مع تسارع وتيرة تطوير المشروع وبدء أعمال الإنشاءات في مناطق عديدة ومختلفة ضمنه.

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وبينت الشركة أن الموقع الجديد يعمل يعمل به أكثر من 450 موظفاً، وسيتزايد عددهم نهاية العام الجاري ليصل إلى 700 موظف، مع جاهزية المنطقة السكنية المشيدة خصيصاً لهم.

وقال الرئيس التنفيذي لنيوم، المهندس نظمي النصر، إن بناء مشروع بهذه الضخامة يتطلب توفر كل الجهود والطاقات البشرية على الأرض.

وأضاف أن وجود الموظفين في الموقع سيضاعف الجهود لبناء أرض المستقبل في نيوم، والتي ستكون وجهة عالمية رائدة للعيش والعمل.

Source akhbaar24.argaam

