“البيئة” تفتح بوابات سد وادي حلي لتلبية احتياجات المزارعين ورفع منسوب مياه الآبار (فيديو)

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أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أمس (السبت)، فتح بوابات سد وادي حلي بمكة المكرمة، لتصريف 25 مليون متر مكعب من المياه.

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وأوضحت الوزارة أنها تهدف من فتح بوابات السد إلى تلبية احتياجات المزارعين ورفع منسوب المياه في الآبار، داعية المواطنين إلى الابتعاد عن مجرى الوادي والتقيد بتعليمات السلامة.

وأبانت أن السعة التخزينية للسد تبلغ 254 مليون متر مكعب، ويبلغ ارتفاعه 57 متراً، فيما يبلغ طوله عن القمة 384 متراً، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 100 ألف م3 يومياً، و36,5 مليون م3 سنوياً.

Source akhbaar24.argaam

