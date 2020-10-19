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تعتبر مكونات التمر كثيرة ومتنوعة حيث يبحت أصحاب الرجيم عن كم سعر حراري في التمر وتأثيره على زيادة الوزن حتى يتم الاهتمام بتناول التمر بصورة صحيحة وسليمة وصحية.

مكونات التمر الغذائية

يمتلك التمر الكثير من المكونات الغذائية المتنوعة والعناصر الهامة التي تساعد على بناء جسم الإنسان ومن أهم المكونات والعناصر الغذائية التي يتميز بها التمر وتجعله من أهم الفواكه الطبيعية ما يلي:

يحتوي التمر على نسبة من الطاقة حيث يشمل 20 سعرة حرارية.

يشمل التمر نسبة من الكربوهيدرات حيث يحتوي على 5,3 غرام من الكربوهيدرات.

يحتوي التمر على نسبة من البروتين حيث يشمل 0,17 غرام من البروتين.

يشمل التمر نسبة صغيرة من الدهون حيث يحتوي على 0,03 غرام من الدهون.

يحتوي التمر على كمية من الألياف حيث يتواجد به 0,6 من الألياف.

يتواجد في التمر نسبة من الكالسيوم حيث يشمل 4 ملغرام من الكالسيوم.

يحتوي التمر على نسبة من المغنيسيوم حيث يتواجد به 3 ملغرام من المغنيسيوم.

يشمل التمر كمية من الحديد حيث يحتوي على 0,07 ملغرام من الحديد.

يوجد في التمر نسبة من الفسفور حيث يشمل 4 مليغرامات من الفسفور.

يعتبر التمر غني بالبوتاسيوم حيث يحتوي على 47 ملغرام من البوتاسيوم.

لا يتواجد في التمر أي نسبة من الصوديوم.

يشمل التمر نسبة ضئيلة للغاية من الزنك حيث يحتوي على 0,02 ملغرام من الزنك.

لا يتواجد في التمر أي نسبة من فيتامين ج ولكنه يحتوي على 0,01 ملغرام من فيتامين ب

يحتوي التمر على 1 ميكروغرام من حمض الفوليك ولا يتواجد به أي كمية من فيتامين ب12 وفيتامين .

كم سعر حراري في التمر

يتساءل العديد من الناس عن كم سعر حراري في التمر بسبب عملية التجفيف التي يتعرض لها التمر حيث يعتبر محتواه من السعرات الحرارية أعلى بصورة عامة عن معظم الفاكهة الطازجة.

محتوى التمر من السعرات الحرارية يتشابه مع محتوى الفاكهة المجففة الأخرى مثل: الزبيب التين ومعظم السعرات الحرارية في التمر تأتي من الكربوهيدرات إلى جانب كمية صغيرة من البروتين حيث تحتوي حبة التمر الواحدة المتوسطة على 20 سعرة حرارية.

يحتوي التمر على الكثير من الفيتامينات والمعادن الهامة إلى جانب كمية هائلة من الألياف.

مكونات التمر الهندي

يعتبر التمر الهندي من أهم التمور المفيدة في العالم والذي يحتوي على الكثير من المكونات الصحية التي تساعد في بناء الجسم بصورة صحيحة ومن خلال موقع المواطن نوضح مكوناته وهي ما يلي:

يحتوي على 18% من الأحماض المتنوعة والتي تتمثل في: حمض الليمون حمض الماليك حمض الطرطير والعديد من الأحماض المتنوعة.

يشمل الأملاح المعدنية والتي تتمثل في: الحديد الفسفور المنجنيز الماغنسيوم الكالسيوم البوتاسيوم وغيرها من الأملاح المعدنية.

التمر الهندي يشمل فيتامين ب.

يحتوي التمر الهندي على العديد من الزيوت والتي تتمثل في: جيرانيال ليمونين البكتين.

يشمل التمر الهندي الكثير من المضادات الحيوية التي تتمكن من خلالها القضاء على البكتيريا والطفيليات المتنوعة.

مكونات التمر السكري

يوجد الكثير من أنواع التمر المتنوعة والتي تتشابه في الفوائد والمكونات الغذائية الخاصة بها حيث يعتبر التمر السكري من أفضل أنواع التمور في العالم ومن الأنواع المشهورة بجودتها العالية.

يتميز التمر السكري بلونه الذهبي ومذاقه اللذيذ ويتواجد هذا التمر بقوام مقرمش بعض الشيء ومن أهم مكونات التمر السكري ما يلي:

يحتوي التمر السكري على السكريات والفيتامينات المتنوعة أيضًا.

التمر السكري يحتوي على الكالسيوم والبوتاسيوم والحديد والفسفور وغيرها من العناصر الغذائية الهامة.

فوائد التمر السكري

يعتبر التمر السكري من أبرز أنواع التمور التي ينتج عن استخدامها فوائد هائلة ومن أهمها:

يساعد التمر السكري في الحصول على بشرة نضرة ويتسبب ذلك في حماية البشرة من التعرض إلى الجفاف.

التمر السكري يساعد على انخفاض نسبة الكولسترول الضار المتواجدة في الدم ويرجع ذلك إلى احتوائه على دهون صحية بنسبة هائلة.

يساعد التمر السكري على رفع مستوى السكر في الدم ويفيد المرضى المصابين بانخفاض السكر الموجود في الدم.

أكدت الدراسات العلمية المتطورة أن التمر الهندي يستخدم كملين طبيعي ويساعد في القضاء على حموضة المعدة.

يساعد التمر على التخلص من تساقط الشعر ويرجع ذلك إلى احتوائه على نسبة هائلة من البروتينات وغيرها من العناصر الغذائية.

مكونات التمر المجروش

يتكون التمر المجروش من الكثير من العناصر الغذائية التي يتكون منها باقي أنواع التمور ومن أهمها:

الألياف الغذائية والتي تساعد على تعزيز عملية الهضم وأيضًا تساعد على التخلص من الإصابة بالإمساك الحاد.

يعمل التمر المجروش على التخلص من الفضلات الموجودة في المعدة ويكون ذلك من خلال تناول التمر المجروش لمدة 20 يوم.

التمر المجروش يحتوي على الأحماض ومنها حمض الفينوليك حيث يساعد هذا الحمض على الوقاية من مرض السرطان أو الإصابة بأمراض القلب.

كيفية عمل التمر المجروش

تتمكن من القيام بأي نوع من أنواع التمور حتى يصبح تمر مجروش من خلال الآتي:

القيام بتنظيف التمر وفرزه بناًء على النوع والشكل والحجم ثم تقوم بوضع التمور النظيفة في مكان جيد التهوية حتى يتم تجفيف جميع التمور مع الابتعاد عن استعمال التمور الرطبة.

تقووم بوضع أثقال فوقها حتى تخرج جميع العصارة المتواجدة في داخلها ويتم تركها بهذا الشكل بضعة أيام ثم يتم حفظها في مكان جيد التهوية.

