قبيل شروق الشمس
أوضح المتخصص في الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية، الدكتور خالد الزعاق، خصائص نجم «السويبع» وهو النجم الأخير من «بنات نعش».
وقال الزعاق عبر تويتر: «خلال هذه الأيام، نبدأ في مشاهدة نجم «السويبع» وهي سبعة نجوم تدور بالأفق، قبيل شروق الشمس بالجهة الشمالية الشرقية، وهو النجم الأخير من (بنات نعش)».
وأشار الزعاق، إلى أنه خلال فترة نجم «السويبع» تتم أربعة أمور، وهي: يجد النخل، وتنكسر درجة الحرارة عصرًا، ويبرد الليل وتطول مدته، وتطيب الأجواء وتتلطف في الضحى.
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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. «الزعاق» يفسر ظهور نجم السويبع وعلاقته بانخفاض حرارة النهار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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