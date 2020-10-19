للحفاظ على واجهة السيارات
توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، هبوب رياح متوسطة على بعض مناطق المملكة اليوم الإثنين.
وقال الحصيني، عبر «تويتر»، إنه متوقع رياح متوسطة على أجزاء من المنطقة الشرقية ودول الخليج والربع الخالي وشرق نجران وكذلك على شمال شرق مكة المكرمة وشمال جازان.
ووجه الحصيني، نصيحة للحفاظ على واجهة السيارات بطريق (الرياض- الشرقية)؛ بسبب أن طبيعة الأرض رملية، قائلا: «يفضل السفر فجرًا أو الساعات المتأخرة من الليل لأن الرياح تخف سرعتها».
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كانت هذه تفاصيل خبر وجه نصيحة لسالكي طريق الرياض- الشرقية.. «الحصيني» يتوقع خريطة الرياح خلال الساعات المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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