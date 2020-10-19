وجه نصيحة لسالكي طريق الرياض- الشرقية.. «الحصيني» يتوقع خريطة الرياح خلال الساعات المقبلة

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، هبوب رياح متوسطة على بعض مناطق المملكة اليوم الإثنين.

وقال الحصيني، عبر «تويتر»، إنه متوقع رياح متوسطة على أجزاء من المنطقة الشرقية ودول الخليج والربع الخالي وشرق نجران وكذلك على شمال شرق مكة المكرمة وشمال جازان.

ووجه الحصيني، نصيحة للحفاظ على واجهة السيارات بطريق (الرياض- الشرقية)؛ بسبب أن طبيعة الأرض رملية، قائلا: «يفضل السفر فجرًا أو الساعات المتأخرة من الليل لأن الرياح تخف سرعتها».

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