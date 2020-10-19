مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة والمعرض يبدآن في استقبال الزوار والمعتمرين

بدأت وكالة الرئاسة العامة لشؤون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة والمعارض والمتاحف، استقبال الزوار المعتمرين اعتبارًا من اليوم، بناءً على توجيه الرئيس لعام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وتأتي هذه الخطوة تزامنًا مع العودة التدريجية للزوار والمعتمرين للحرمين الشريفين بشكل صحيّ وآمن، وروعي خلال التجهيزات مراعاة متطلبات الوقاية والتباعد المكاني اللازم لضمان سلامة زوار المعرض ومرتاديه وفق الإجراءات والاحترازات المتبعة بالرئاسة العامة المسجد الحرام والمسجد النبوي.