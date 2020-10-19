بالصور.. مدني الرياض يكشف آخر تطورات حريق «الصناعية الثانية»

دون وقوع إصابات حتى الآن
أعلن الدفاع المدني بالرياض، أن نسبة السيطرة على حريق أحد المصانع في الصناعية الثانية، بلغت 90 %.
وذكر الدفاع المدني، عبر حسابه على «تويتر» أن مدير عام الدفاع المدني وقف ميدانيًا على جهود إخماد حريق مصنع في الصناعية الثانية بمدينة الرياض، مشيرا إلى أن نسبة السيطرة بلغت ٩٠ % دون إصابات ولله الحمد حتى الآن.
وكان مدني الرياض، قد كشف في وقت سابق، عن أنه باشر حريقًا في أحد المصانع بالصناعية الثانية، وأن فرق التدخل في حوادث المواد الخطرة تباشر أعمال العزل والتطهير للمواد الأولية المستخدمة في المصنع، مع استمرار عملية إخماد الحريق، دون وقوع إصابات.
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