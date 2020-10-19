اليوم.. «العمرة بين تسهيل الإجراءات وصرامة الاحترازات» ندوة بوزارة الحج

بمشاركة الوزير بنتن والشيخ الدسيس والفريق الحربي
تنظم وزارة الحج والعمرة، ظهر اليوم الإثنين، ندوة العمرة تحت عنوان «العمرة بين تسهيل الإجراءات وصرامة الاحترازات»، بالتزامن مع تنفيذ التوجيهات الكريمة بالسماح بالعمرة والزيارة تدريجيًا مع اتخاذ الإجراءات الاحترازي.
وسيشارك في الندوة التي سيتم نقلها عبر حساب وزارة الحج والعمرة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ومدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق الركن خالد بن قرار الحربي.
وتتضمن الندوة عدة محاور، منها إبراز جهود المملكة العربية السعودية في تسهيل إجراءات العمرة والصلاة في الحرمين الشريفين، والعمرة والاحترازات الوقائية من فيروس كورونا، والخطط المستقبلية لاستقبال المسلمين من الخارج لأداء العمرة، وتسليط الضوء على نجاح المملكة العربية السعودية في التنظيمات الميدانية لعملية استقبال المعتمرين والمصلين.
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