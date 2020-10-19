الأرصاد: رياح نشطة وتدنّ في مدى الرؤية الأفقية بالمدينة المنورة

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس لليوم الإثنين بمنطقة المدينة المنورة، تضمّنت نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظات الحناكية والمهد وبدر ووادي الفرع.

وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة عشرة صباحًا حتى الساعة الثامنة مساءً.

وفي وقت سابق، توقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية لليوم الإثنين، لافتةً إلى نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمنطقة الشرقية، كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح البكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

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وبالنسبة إلى حالة البحر الأحمر، أوضحت «الأرصاد» أنَّ الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-38 كم/ساعة، وسيكون ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف. أما البحر فسيكون متوسط الموج.

وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-38كم/ساعة، وسيكون ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف. أما البحر فسيكون متوسط الموج.

ونوَّهت الهيئة العامة للأرصاد، إلى أن أعلى درجة حرارة تسجلها البلاد ستكون 42 درجة مئوية في مكة المكرمة، فيما تسجل أبها أدنى درجة حرارة بالبلاد، وهي 11 درجة.