بالصور.. «مدني الرياض» يُخمد حريقًا ضخمًا بأحد مصانع الصناعية الثانية دون وقوع إصابات

باشرت فرق الدفاع المدني بالرياض، حريقًا ضخمًا اندلع داخل أحد المصانع بالمنطقة الصناعية الثانية، كما واصلت فرق التدخل في حوادث المواد الخطرة أعمال العزل والتطهير للمواد الأولية المستخدمة في المصنع.

وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قالت المديرية العامة للدفاع المدني: مدني الرياض يباشر حريقاً في أحد المصانع بالصناعية الثانية، وفرق التدخل في حوادث المواد الخطرة تباشر أعمال العزل والتطهير للمواد الأولية المستخدمة في المصنع، مع استمرار عملية إخماد الحريق، دون وقوع اصابات حتى الآن ولله الحمد.