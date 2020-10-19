

الرياض 02 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 19 أكتوبر 2020 م واس

أعلنت إدارة التدريب التربوي فتح باب التسجيل لبرامجها الصباحية للتدريب عن بعد خلال الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1442 هـ، علما بأن التسجيل إلكتروني لشاغلي الوظائف التعليمية عن طريق البوابة التعليمية للإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض.

وأكد مساعد المدير العام للشؤون التعليمية عبدالله بن سعد الغنام، أهمية مثل هذه الدورات في صقل مهارات شاغلي الوظائف التعليمية، بما يخدم المجتمع التعليمي عامة، والطلاب خاصة، من خلال دورات متخصصة في عدد من المجالات.

ونوه الغنام بدور المعلمين والمعلمات في المدارس، وما يحضون به من تدريب في تخصصاتهم، وأخرى في تطوير الذات ومهارات الحاسب الآلي والإعلام وشتى العلوم، وحرصهم على تنويع مصادر معارفهم والارتقاء بثقافتهم.

وأهاب مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بالمدربين والمتدربين بالالتزام بحضور البرامج، وتحقيق الاستفادة القصوى من أهدافها، مشيرا إلى أن "تعليم الرياض" لم تأل جهدا كل عام في دعم برامج التدريب والتطوير المهني للمعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات في المجالات كافة، والإعلان عما يناسبهم من تأهيل وتدريب.

// انتهى //

10:40ت م

0031





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "التدريب التربوي" يعلن فتح باب التسجيل للبرامج الصباحية للفصل الدراسي الأول 1442 هـ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.