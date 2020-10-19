

مكة المكرمة02 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 19 أكتوبر 2020 م واس

استأنفت وكالة الرئاسة العامة لشؤون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة والمعارض والمتاحف استقبال الزوار والمعتمرين وذلك تزامنا مع العودة التدريجية للزوار والمعتمرين للحرمين الشريفين بشكل صحي وآمن وروعي خلال التجهيزات مراعاة متطلبات الوقاية والتباعد المكاني اللازم لضمان سلامة زوار المعرض ومرتاديه، وفق الإجراءات والاحترازات المتبعة بالرئاسة العامة المسجد الحرام والمسجد النبوي.

// انتهى //

10:36ت م

0029





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / استئناف الزيارات لمجمع الملك عبدالعزيز ومعرض عمارة الحرمين الشريفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.