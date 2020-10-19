تعرف على سعر الريال السعودي في مصر اليوم

الإثنين 19 أكتوبر 2020

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين، نحو 4.1689 جنيه للشراء، و4.1958 للبيع في البنك المركزي المصري.



في 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلقت مصر إصدارها الأول من السندات الخضراء في بورصة لندن "LSE"، وهو يعد الأكبر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والأول من نوعه في بورصة لندن.

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وتبلغ قيمة الطرح المصري للسندات الخضراء السيادية الحكومية، نحو 750 مليون دولار، لأجل 5 سنوات، وفقا لبيانات وزارة المالية المصرية.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 15.650 جنيه للشراء، و15.750 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو في مصر 18.3240 جنيه للشراء، و18.4475 جنيه للبيع وفقا لشاشة البنك المركزي المصري، بينما سجل سعر الإسترليني نحو 20.2005 جنيه للشراء، و20.3218 جنيه للبيع.

وعلى شاشات البنك الأهلي المصري، سجل الدرهم الإماراتي نحو 4.2383 جنيه للشراء، و4.288 جنيه للبيع، أما الدينار الكويتي فسجل 48.752 جنيه للشراء، 51.471 جنيه للبيع.