شكرا لقرائتكم خبر عن رياح وأتربة مثارة على نجران حتى السادسة مساءً والان نبدء بالتفاصيل

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل محافظة شرورة، وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.