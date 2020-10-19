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فيديو.. مواطن يعمل حداداً يروي قصة احترافه المهنة
في محافظة طريف بالحدود الشمالية
متابعات الخليج 365 - الرياض
روى مواطن يعمل بمهنة الحدادة في محافظة طريف بالحدود الشمالية، قصة احترافه تلك المهنة، موجهاً نصيحة لكل شباب المملكة بدخول المجال.
وقال متابعات الخليج 365 عبدالله العنزي في تقرير لقناة “mbc”، إنه بدأ تلك المهنة كهواية قبل أن يتدرب ويطور من نفسه، مشيراً إلى أنه تعلم تصميم جميع المشغولات الحديدية.
ونصح العنزي، الشباب في المملكة بالإقبال على تعلم مهنة الحدادة مثل غيرها من المهن وتحمل معوقاتها.
وأشار متابعات الخليج 365 عبدالله العنزي إلى أن المهنة فيها الكثير من الرزق والمواطنون يفضلون التعامل مع الحرفي السعودي.
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