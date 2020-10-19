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ارتفاع طفيف في أسعار الذهب بالمملكة
في التعاملات المبكرة صباح اليوم
متابعات الخليج 365 - الرياض
ارتفعت أسعار الذهب في المملكة بشكل طفيف في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين، رغم تراجع أسعار الذهب المعدن النفيس عالمياً في تعاملات الأسبوع الماضي.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية نحو 299.32 ريال (61.15 دولار) مقابل 229.20 ريال (61.12 دولار) أمس الأحد، وانخفض جرام الذهب عيار 21 عند 200.65 ريال (53.51 دولار)، مقارنة بنحو 200.56 جنيه (53.48 دولار)، في تعاملات أمس.
أما جرام الذهب عيار 18 فسجل نحو 171.99 ريال (45.86 دولار) مقابل 171.90 ريال (45.84 دولار)، في تعاملات أمس الأحد.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 210.21 (56.05 دولار)، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 133.77 ريال (35.67 دولار)، وسجل جنيه الذهب 8 جرامات عيار 21 نحو 1605.21 ريال (428.06 دولار).
وعالمياً، انخفضت أسعار الذهب، في ختام تعاملات الأسبوع الماضي، وسجلت أول خسارة أسبوعية في 3 أسابيع.
وسجل الذهب في المعاملات الفورية 1903.24 دولار للأوقية (الأونصة)، ليخسر 1.4% منذ بداية الأسبوع. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب إلى 1907.50 دولار.
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