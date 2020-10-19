محمد بن مسعود - الدمام - قالت: منتهية الصلاحية ومخزنة بطرق غير صحية ولتدني مستوى النظافة أغلقت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدّسة، ممثلة في بلدية الغزة الفرعية، منشأة غذائية، وذلك لأسباب عدة، أبرزها: عدم وجود رخصة، وتدنٍ في مستوى النظافة، ووجود عمالة بشهادات صحية منتهية، وعرض مواد غذائية منتهية الصلاحية. وأضافت أمانة العاصمة المقدّسة عبر حسابها في تويتر: إتلاف 602 كغم مواد غذائية منتهية الصلاحية ومخزّنة بطرق غير صحية. أمانة العاصمة المقدسة أمانة العاصمة المقدسة مكة المكرّمة.. إتلاف 602 كغم مواد غذائية وإغلاق منشأة مخالفة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-10-19 أغلقت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدّسة، ممثلة في بلدية الغزة الفرعية، منشأة غذائية، وذلك لأسباب عدة، أبرزها: عدم وجود رخصة، وتدنٍ في مستوى النظافة، ووجود عمالة بشهادات صحية منتهية، وعرض مواد غذائية منتهية الصلاحية. وأضافت أمانة العاصمة المقدّسة عبر حسابها في تويتر: إتلاف 602 كغم مواد غذائية منتهية الصلاحية ومخزّنة بطرق غير صحية. Advertisements 19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442 09:28 AM قالت: منتهية الصلاحية ومخزنة بطرق غير صحية ولتدني مستوى النظافة قالت: منتهية الصلاحية ومخزنة بطرق غير صحية ولتدني مستوى النظافة أغلقت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدّسة، ممثلة في بلدية الغزة الفرعية، منشأة غذائية، وذلك لأسباب عدة، أبرزها: عدم وجود رخصة، وتدنٍ في مستوى النظافة، ووجود عمالة بشهادات صحية منتهية، وعرض مواد غذائية منتهية الصلاحية. وأضافت أمانة العاصمة المقدّسة عبر حسابها في تويتر: إتلاف 602 كغم مواد غذائية منتهية الصلاحية ومخزّنة بطرق غير صحية. ، مكة المكرّمة.. إتلاف 602 كغم مواد غذائية وإغلاق منشأة مخالفة ،

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