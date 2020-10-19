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وقّعت أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي، وجمعية الإعلاميين السعوديين، في مقر الأكاديمية بالرياض، اتفاقية عمل وشراكة لتطوير قطاع الإعلام عن طريق التدريب في مجالات الإعلام المتعددة، وذلك في إطار الاهتمام بتطوير ورفع كفاءة الإعلاميين.
ووقّع الاتفاقية من جانب الأكاديمية رئيس مجلس الأمناء عبدالوهاب الفايز، وعن الجمعية رئيس مجلس إدارتها عبدالله الشهري، بحضور عدد من منسوبي الجهتين.
وتهدف الاتفاقية إلى تنمية قطاع الإعلام في المملكة، والتعاون في إقامة الملتقيات الإعلامية والدورات والندوات وحلقات التطوير الإعلامي.
تطوير وتدريب في اتفاقية شراكة لـ"أكاديمية أحمد بن سلمان" و"الإعلاميين"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-10-19
وقّعت أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي، وجمعية الإعلاميين السعوديين، في مقر الأكاديمية بالرياض، اتفاقية عمل وشراكة لتطوير قطاع الإعلام عن طريق التدريب في مجالات الإعلام المتعددة، وذلك في إطار الاهتمام بتطوير ورفع كفاءة الإعلاميين.
ووقّع الاتفاقية من جانب الأكاديمية رئيس مجلس الأمناء عبدالوهاب الفايز، وعن الجمعية رئيس مجلس إدارتها عبدالله الشهري، بحضور عدد من منسوبي الجهتين.
وتهدف الاتفاقية إلى تنمية قطاع الإعلام في المملكة، والتعاون في إقامة الملتقيات الإعلامية والدورات والندوات وحلقات التطوير الإعلامي.
19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442
09:15 AM
ملتقيات ودورات وندوات ورفع كفاءة في مجالاته المتعدّدة وتنمية عامة للقطاع
وقّعت أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي، وجمعية الإعلاميين السعوديين، في مقر الأكاديمية بالرياض، اتفاقية عمل وشراكة لتطوير قطاع الإعلام عن طريق التدريب في مجالات الإعلام المتعددة، وذلك في إطار الاهتمام بتطوير ورفع كفاءة الإعلاميين.
ووقّع الاتفاقية من جانب الأكاديمية رئيس مجلس الأمناء عبدالوهاب الفايز، وعن الجمعية رئيس مجلس إدارتها عبدالله الشهري، بحضور عدد من منسوبي الجهتين.
وتهدف الاتفاقية إلى تنمية قطاع الإعلام في المملكة، والتعاون في إقامة الملتقيات الإعلامية والدورات والندوات وحلقات التطوير الإعلامي.
، تطوير وتدريب في اتفاقية شراكة لـ"أكاديمية أحمد بن سلمان" و"الإعلاميين" ،
المصدر : الخليج 365
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