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تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم، اليوم الإثنين، 40 مليون حالة وفقاً لإحصاء وكالة رويترز، وذلك في الوقت الذي يدعم فيه قدوم الشتاء في نصف الكرة الشمالي موجة جديدة في انتشار الوباء.
ويستند إحصاء رويترز على بيانات رسمية من مختلف الدول، ويعتقد الخبراء أن العدد الفعلي للإصابات والوفيات أعلى كثيراً على الأرجح، في ضوء قصور في الفحوص وإحجام بعض الدول عن الكشف عن الأعداد الفعلية للإصابات.فيروس كورونا الجديد
19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442 09:29 AM
"رويترز": في الوقت الذي يدعم فيه قدوم الشتاء موجة جديدة لانتشار الوباءعدّاد كورونا.. الإصابات تتجاوز 40 مليون حالة على مستوى العالم
تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم، اليوم الإثنين، 40 مليون حالة وفقاً لإحصاء وكالة رويترز، وذلك في الوقت الذي يدعم فيه قدوم الشتاء في نصف الكرة الشمالي موجة جديدة في انتشار الوباء.
ويستند إحصاء رويترز على بيانات رسمية من مختلف الدول، ويعتقد الخبراء أن العدد الفعلي للإصابات والوفيات أعلى كثيراً على الأرجح، في ضوء قصور في الفحوص وإحجام بعض الدول عن الكشف عن الأعداد الفعلية للإصابات.
، عدّاد كورونا.. الإصابات تتجاوز 40 مليون حالة على مستوى العالم ،
المصدر : الخليج 365
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