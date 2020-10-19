السعودية اليوم / "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران



نجران 02 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 19 أكتوبر 2020 م واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل محافظة شرورة، وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

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08:24ت م

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