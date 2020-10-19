شكرا لقرائتكم المرور: 5 حالات توجب على قائد المركبة التزام الجانب الأيمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-10-19 المرور: 5 حالات توجب على قائد المركبة التزام الجانب الأيمن متابعات الخليج 365 - الرياض كشفت الإدارة العامة للمرور عن 5 حالات يجب على قائد المركبة فيها السير أقصى الجانب الأيمن من الطريق. وبيّنت الإدارة العامة للمرور، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن الحالات الخمس كالتالي: 1- إذا كان سينعطف إلى طريق آخر يمينه. Advertisements 2- إذا كان هناك منتفع آخر سيتجاوزه. 3- إذا كانت سرعة مركبته أقل من السرعة القصوى المصرح بها. 4- عندما تكون الرؤية غير واضحة على الطريق. 5- إذا تقابل مع مركبة أخرى قادمة من الاتجاه المعاكس.

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