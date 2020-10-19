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ألمانيا تسجل 4325 إصابة جديدة بفيروس كورونا
خلال الـ 24 ساعة الماضية
متابعات الخليج 365 - متابعة
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا ( كوفيد – 19 ) بواقع 4325 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 366299 .
وأوضح المعهد أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 9789 بعد تسجيل 12 حالة جديدة، مشيرا إلى تعافي حوالي 295 ألف مريض بعد شفائهم .
في سياق متصل، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم 40 مليون حالة اليوم الاثنين، وفقاً لإحصاء رويترز، وذلك في الوقت الذي يدعم فيه قدوم الشتاء في نصف الكرة الشمالي موجة جديدة في انتشار الوباء.
ويستند إحصاء رويترز على بيانات رسمية من مختلف الدول حول تطورات الإصابات الخاصة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.
ويعتقد الخبراء أن العدد الفعلي للإصابات والوفيات أعلى كثيراً على الأرجح في ضوء قصور في الفحوص وإحجام بعض الدول عن الكشف عن الأعداد الفعلية للإصابات.
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