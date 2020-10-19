2020-10-19

أمانة جدة توقف الخدمات عن 500 مبنى آيل للسقوط في الرويس

متابعات الخليج 365- جدة

شرعت أمانة محافظة جدة بمشاركة عدد من القطاعات الأمنية وشركات الخدمات في إيقاف الخدمات عن 500 مبنى آيل للسقوط بحي الرويس تمهيدًا لبدء أعمال الإزالة.

Advertisements

وأوضح المدير العام لإدارة الكوارث بالأمانة المهندس رامي فقس، أن حي الرويس شهد حدوث ثلاثة انهيارات في الحي خلال الشهريين الماضيين نتج عنها وفيات وإصابات وخسائر مادية.

وأضاف على إثرها تلقت لجنة المباني الآيلة للسقوط (برئاسة أمانة جدة – وعضوية: الدفاع المدني – المرور – الكهرباء – فرع وزارة السياحة بمنطقة مكة)، بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد، محافظ جدة، بالوقوف على المشكلة واتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة حيالها، وجرى عمل مسح كامل للمباني في الحي المستهدف وأسفر عن رصد 500 منزل آيل للسقوط.

وبين أن مهمة اللجنة خلال الأسبوع الجاري ستنحصر في إيقاف الخدمات عن المباني الآيلة للسقوط، تمهيدًا لبدء أعمال الإزالة الأسبوع المقبل.



شارك الخبر







