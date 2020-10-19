2020-10-19

شاهد.. حريق بـ أحد المصانع في الرياض

متابعات الخليج 365 - الرياض

باشرت فرق الدفاع المدني السعودي فجر اليوم حريقاً في أحد المصانع بالصناعية الثانية في الرياض.

كما باشرت فرق التدخل في حوادث المواد الخطرة تباشر أعمال العزل والتطهير للمواد الأولية المستخدمة في المصنع، مع استمرار عملية إخماد الحريق، دون وقوع إصابات حتى الآن ولله الحمد.

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من جهته وقف ميدانياً مدير عام الدفاع المدني على جهود إخماد حريق مصنع في الصناعية الثانية بمدينة الرياض.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني أن نسبة السيطرة بلغت 90% دون إصابات ولله الحمد حتى الآن.





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