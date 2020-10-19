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الزعاق: ظهور نجم السويبع خلال أيام وهذه ملامحه
متابعات الخليج 365 - الرياض
قال الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، إن نجم السويبع نشاهده خلال هذه الأيام قبيل شروق الشمس بالجهة الشمالية الشرقية.
وأوضح الزعاق، في مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر”، أن السويبع هو النجم الأخير من بنات نعش وفيه يجد النخل، وتنكسر الحرارة عصراً.
وأضاف الزعاق أيضا أن من أهم ملامح هذا النجم “يبرد الليل وتطول مدته، وتطيب الأجواء وتتلطف في الضحى.
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