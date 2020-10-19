، في تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تبدأ من العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساء

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس ليوم الاثنين بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تضمنت نشاطًا للرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظات: (الحناكية، والمهد، وبدر، ووادي الفرع).

وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الثامنة مساء.حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة