- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
سجّلت البرازيل 230 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية؛ ليصبح العدد الإجمالي 153905 حالات وفاة.
وقالت وزارة الصحة إن عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا الجديد بلغ خمسة ملايين و235344 إصابة منذ بداية الجائحة، بعد أن كشفت الاختبارات إيجابية 10982 حالة جديدة خلال الفترة نفسها.
وأشارت الوزارة إلى تعافي 4.65 مليون مريض بعد شفائهم.
فرنسا
ذكرت وكالة الصحة العامة الفرنسية، أن عدد الإصابات الجديدة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في فرنسا ارتفع بواقع 29837 أمس الأحد، ليصل العدد التراكمي للمصابين إلى 897034، بينما ارتفع عدد الوفيات بواقع 85 حالة في يوم واحد، ليصل إجمالي الوفيات إلى 33477.
وارتفع إجمالي الإصابات بشكل كبير خلال الأسبوعين الماضيين، وخاصة بين الشباب، ما جعل الحكومة تفرض حظر التجوال في تسع مدن كبيرة، من بينها باريس، من الساعة التاسعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحاً.فيروس كورونا الجديد
19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442 08:41 AM
خلال الساعات الـ 24 الماضيةكورونا.. 10982 إصابة جديدة بالبرازيل و29837 حالة بفرنسا
سجّلت البرازيل 230 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية؛ ليصبح العدد الإجمالي 153905 حالات وفاة.
وقالت وزارة الصحة إن عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا الجديد بلغ خمسة ملايين و235344 إصابة منذ بداية الجائحة، بعد أن كشفت الاختبارات إيجابية 10982 حالة جديدة خلال الفترة نفسها.
وأشارت الوزارة إلى تعافي 4.65 مليون مريض بعد شفائهم.
فرنسا
ذكرت وكالة الصحة العامة الفرنسية، أن عدد الإصابات الجديدة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في فرنسا ارتفع بواقع 29837 أمس الأحد، ليصل العدد التراكمي للمصابين إلى 897034، بينما ارتفع عدد الوفيات بواقع 85 حالة في يوم واحد، ليصل إجمالي الوفيات إلى 33477.
وارتفع إجمالي الإصابات بشكل كبير خلال الأسبوعين الماضيين، وخاصة بين الشباب، ما جعل الحكومة تفرض حظر التجوال في تسع مدن كبيرة، من بينها باريس، من الساعة التاسعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحاً.
، كورونا.. 10982 إصابة جديدة بالبرازيل و29837 حالة بفرنسا ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا.. 10982 إصابة جديدة بالبرازيل و29837 حالة بفرنسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.