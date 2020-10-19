، ألمانيا: 4325 إصابة جديدة و12 وفاة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ،

محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي المصابين 366299 والضحايا 9789

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) بواقع 4325 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 366299.

وأوضح المعهد أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 9789 بعد تسجيل 12 حالة جديدة، مشيراً إلى تعافي نحو 295 ألف مريض بعد شفائهم.ألمانيا فيروس كورونا الجديد