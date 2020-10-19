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المكسيك تسجّل 108 وفيات و4119 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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محمد بن مسعود - الدمام - الحكومة: العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير

قالت وزارة الصحة بالمكسيك، أمس، إنها سجّلت 4119 إصابة جديدة بفيروس و108 وفيات، مما يرفع العدد الإجمالي في البلاد، إلى 851227 إصابة و86167 وفاة.

وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من العدد المعلن.فيروس كورونا الجديد

19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442 08:39 AM

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الحكومة: العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير

المكسيك تسجّل 108 وفيات و4119 إصابة جديدة بفيروس كورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)

قالت وزارة الصحة بالمكسيك، أمس، إنها سجّلت 4119 إصابة جديدة بفيروس كورونا و108 وفيات، مما يرفع العدد الإجمالي في البلاد، إلى 851227 إصابة و86167 وفاة.

وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من العدد المعلن.

الكلمات المفتاحية

، المكسيك تسجّل 108 وفيات و4119 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365

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