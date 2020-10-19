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قالت وزارة الصحة بالمكسيك، أمس، إنها سجّلت 4119 إصابة جديدة بفيروس كورونا و108 وفيات، مما يرفع العدد الإجمالي في البلاد، إلى 851227 إصابة و86167 وفاة.
وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من العدد المعلن.فيروس كورونا الجديد
19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442 08:39 AM
الحكومة: العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثيرالمكسيك تسجّل 108 وفيات و4119 إصابة جديدة بفيروس كورونا
قالت وزارة الصحة بالمكسيك، أمس، إنها سجّلت 4119 إصابة جديدة بفيروس كورونا و108 وفيات، مما يرفع العدد الإجمالي في البلاد، إلى 851227 إصابة و86167 وفاة.
وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من العدد المعلن.
، المكسيك تسجّل 108 وفيات و4119 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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