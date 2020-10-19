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قال مكتب وزير الصحة في جنوب إفريقيا، زويلي مخيزي؛ في وقت متأخر يوم الأحد، إن الاختبارات أثبتت إصابته وزوجته بفيروس كورونا المستجد.
ونقل البيان عن زويلي مخيزي؛ قوله "أنا الآن في الحجر الصحي بالمنزل وما زلت أنا وزوجتي متفائلين بأننا سنتعافى تماماً من هذا الفيروس".
وكانت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا قد قالت إن حالات الإصابة بكورونا في البلاد منذ الإصابة الأولى في أوائل مارس، تجاوزت 700 ألف يوم الجمعة.
وجاء إعلان الوزارة وسط مخاوف من موجة ثانية وشيكة، في وقت تكافح فيه البلاد ركوداً اقتصادياً.فيروس كورونا الجديد
19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442 08:39 AM
وسط مخاوف من موجة ثانية وشيكةجنوب إفريقيا.. وزير الصحة يعلن إصابته وزوجته بكورونا
قال مكتب وزير الصحة في جنوب إفريقيا، زويلي مخيزي؛ في وقت متأخر يوم الأحد، إن الاختبارات أثبتت إصابته وزوجته بفيروس كورونا المستجد.
ونقل البيان عن زويلي مخيزي؛ قوله "أنا الآن في الحجر الصحي بالمنزل وما زلت أنا وزوجتي متفائلين بأننا سنتعافى تماماً من هذا الفيروس".
وكانت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا قد قالت إن حالات الإصابة بكورونا في البلاد منذ الإصابة الأولى في أوائل مارس، تجاوزت 700 ألف يوم الجمعة.
وجاء إعلان الوزارة وسط مخاوف من موجة ثانية وشيكة، في وقت تكافح فيه البلاد ركوداً اقتصادياً.
، جنوب إفريقيا.. وزير الصحة يعلن إصابته وزوجته بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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