- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
اعتقلت السلطات الفرنسية شخصًا تسلل تحت غطاء الليل بطريقة غير قانونية إلى قصر فرساي؛ بسبب قناعته بأنه ملك. وأفادت تقارير صحفية فرنسية بأن الرجل في سن 31 عامًا، وقد وصل إلى القصر الواقع في ضواحي باريس في ساعات متأخرة من يوم السبت بسيارة أجرة، وكان ملتحفًا بمرتبة سرير.
وأطلع الرجل سائق السيارة على أنه ينوي التسلل إلى داخل القصر؛ موضحًا أنه يعتبر نفسه صاحب التاج الفرنسي. وبادر السائق بإبلاغ الشرطة بذلك بعد أن غادر الرجل سيارته.
ولدى وصول الشرطة إلى القصر، كشفت عناصرها أن أحد الأبواب الزجاجية قد حُطّم، وعثروا على "الملك" داخل القصر واعتقلوه.
وأكد المتحدث باسم قصر فرساي للصحفيين، أن الرجل لم يُلحق أي أضرار مادية بالتحف الموجودة في المبنى.
19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442 08:34 AM
يعتبر نفسه صاحب التاج الفرنسيباريس.. شخص يتسلل إلى قصر فرساي ملتحفًا بمرتبة سرير
اعتقلت السلطات الفرنسية شخصًا تسلل تحت غطاء الليل بطريقة غير قانونية إلى قصر فرساي؛ بسبب قناعته بأنه ملك. وأفادت تقارير صحفية فرنسية بأن الرجل في سن 31 عامًا، وقد وصل إلى القصر الواقع في ضواحي باريس في ساعات متأخرة من يوم السبت بسيارة أجرة، وكان ملتحفًا بمرتبة سرير.
وأطلع الرجل سائق السيارة على أنه ينوي التسلل إلى داخل القصر؛ موضحًا أنه يعتبر نفسه صاحب التاج الفرنسي. وبادر السائق بإبلاغ الشرطة بذلك بعد أن غادر الرجل سيارته.
ولدى وصول الشرطة إلى القصر، كشفت عناصرها أن أحد الأبواب الزجاجية قد حُطّم، وعثروا على "الملك" داخل القصر واعتقلوه.
وأكد المتحدث باسم قصر فرساي للصحفيين، أن الرجل لم يُلحق أي أضرار مادية بالتحف الموجودة في المبنى.
، باريس.. شخص يتسلل إلى قصر فرساي ملتحفًا بمرتبة سرير ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر باريس.. شخص يتسلل إلى قصر فرساي ملتحفًا بمرتبة سرير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.