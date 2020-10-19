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قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الإثنين، إن البر الرئيس للصين سجّل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس.
وأضافت اللجنة أن جميع الحالات الجديدة جاءت من الخارج، فيما جرى تسجيل 33 إصابة جديدة خالية من الأعراض وذلك مقارنة بـ 34 حالة في اليوم السابق.
وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكّدة في البر الرئيس حتى الآن 85685 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4634.الصين فيروس كورونا الجديد
19 أكتوبر 2020 - 2 ربيع الأول 1442 08:33 AM
جميع الحالات الجديدة جاءت من الخارجالصين تسجّل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا
قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الإثنين، إن البر الرئيس للصين سجّل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس.
وأضافت اللجنة أن جميع الحالات الجديدة جاءت من الخارج، فيما جرى تسجيل 33 إصابة جديدة خالية من الأعراض وذلك مقارنة بـ 34 حالة في اليوم السابق.
وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكّدة في البر الرئيس حتى الآن 85685 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4634.
، الصين تسجّل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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