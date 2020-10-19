شكرا لمتابعة خبر عن أول تعليق من " درندري " بعد سقوط اسمها من قائمة الشورى الجديدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): علقت عضوة مجلس الشورى سابقا إقبال درندري، على الأمر الملكي الصادر بإعادة تكوين مجلس الشورى. علقت عضوة مجلس الشورى سابقا إقبال درندري، على الأمر الملكي الصادر بإعادة تكوين مجلس الشورى. وباركت درندري لجميع الأعضاء الجدد والذين تم إعادة تعيينهم، قائلة: " أبارك لجميع الزميلات والزملاء الذين تم إعادة تعيينهم، والجدد على الثقة الملكية الغالية " . ونصت الأوامر على تعيين 150 عضوا في مجلس الشورى لمدة 4 سنوات برئاسة عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، والدكتورة حنان بنت عبدالرحيم بن مطلق الأحمدي مساعد رئيس، ومشعل بن فهم بن محمد السلمي نائب رئيس المجلس.

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