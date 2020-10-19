سأل الله أن يحقق تطلعات القيادة لما فيه الخير
رفع نائب رئيس مجلس الشورى، الدكتور مشعل بن فهم السلمي، خالص الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه نائبًا لرئيس مجلس الشورى.
وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وصف الدكتور مشعل بن فهم السلمي الثقة الملكية بتعيينه نائبًا لرئيس مجلس الشورى بأنها ثقة كريمة، يعتزُّ ويتشرَّف بها.
واختتم نائب رئيس مجلس الشورى تغريدته بسؤال الله التوفيق لتحقيق تطلعاتهما لما فيه خير ورفعة بلدنا الغالي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تعيينه نائبًا لرئيس الشورى: الدكتور مشعل السلمي: الثقة الملكية أعتز وأتشرف بها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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