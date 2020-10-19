طالبت بالتواصل معها عند الحاجة
وجّهت سفارة المملكة العربية السعودية في بلجيكا، تنبيهًا للسعوديين بشأن القرارات التي اتخذتها بلجيكا للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، ومنها منع التجول.
وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قالت السفارة: اتخذت السلطات في بلجيكا عدداً من الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا، منها: فرض منع التجول ابتداءً من منتصف الليل وحتى الخامسة فجرًا لمدة شهر اعتباراً من تاريخ 19 أكتوبر 2020.
وطالبت السفارة السعوديين المتواجدين في بلجيكا بضرورة مراعاة هذه القرارات، ومتابعة ما يصدر من السلطات المختصة في هذا الصدد، والتواصل مع السفارة عند الحاجة.
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة في بلجيكا تُنبه السعوديين لضرورة الالتزام بقرارات السلطات البلجيكية للحد من انتشار كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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