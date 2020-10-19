بعد تعيينه رئيسًا للمحكمة العليا.. الشيخ اللحيدان: ثقة القيادة أكبر حافز لتطوير القضاء

رفع رئيس المحكمة العليا الشيخ خالد بن عبدالله بن محمد اللحيدان شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه رئيساً للمحكمة العليا بمرتبة وزير.

وقال معاليه: "إن هذه الثقة الملكية تمثل أكبر حافز لبذل الجهود والإسهام في تطوير مرفق القضاء، وتجويد مخرجاته، ورفع كفاءة العمل والأداء في المحكمة العليا، التي تحظى كسائر المرفق العدلي بدعم واهتمام القيادة الرشيدة".

وأكد رئيس المحكمة العليا أن دعم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أثمر في ما نشاهده اليوم من تقدم وتطور شمولي للمرفق العدلي، داعيًا المولى -عز وجل- أن يوفقهما لتحقيق كل ما فيه خير للوطن والمواطنين.