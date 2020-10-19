رفع شكره وامتنانه لخادم الحرمين وولي العهد
رفع رئيس المحكمة العليا الشيخ خالد بن عبدالله بن محمد اللحيدان شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه رئيساً للمحكمة العليا بمرتبة وزير.
وقال معاليه: "إن هذه الثقة الملكية تمثل أكبر حافز لبذل الجهود والإسهام في تطوير مرفق القضاء، وتجويد مخرجاته، ورفع كفاءة العمل والأداء في المحكمة العليا، التي تحظى كسائر المرفق العدلي بدعم واهتمام القيادة الرشيدة".
وأكد رئيس المحكمة العليا أن دعم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أثمر في ما نشاهده اليوم من تقدم وتطور شمولي للمرفق العدلي، داعيًا المولى -عز وجل- أن يوفقهما لتحقيق كل ما فيه خير للوطن والمواطنين.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تعيينه رئيسًا للمحكمة العليا.. الشيخ اللحيدان: ثقة القيادة أكبر حافز لتطوير القضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.