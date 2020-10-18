السعودية | من هي السيدة التي عينها الملك سلمان مساعداً لرئيس مجلس الشورى؟

شكرا لقرائتكم من هي السيدة التي عينها الملك سلمان مساعداً لرئيس مجلس الشورى؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أصدر الملك سلمان عبدالعزيز أمراً ملكياً بتعيين الدكتورة حنان الأحمدي، مساعداً لرئيس مجلس الشورى بالمرتبة الممتازة.

وتعتبر الأحمدي أول امرأة سعودية تنال منصباً قيادياً في مجلس الشورى، وهي أكاديمية سعودية متخصصة في مجال الاقتصاد والإدارة الصحية، ومن أوائل السيدات اللاتي تم تعينهن في مجلس الشورى قبل سبع سنوات.

ونالت الدكتورة حنان العديد من المكانات العلمية والعملية المرموقة، و تشغل منصب أستاذة الإدارة الصحية المشارك بمعهد الإدارة العامة، وعضو مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي وهيئة تحرير مجلة الإدارة العامة والمجلس العلمي لمعهد الإدارة العامة، وعضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للإدارة، وشاركت في عضوية العديد من لجان المجلس الخاصة والبرلمانية في مجلس الشورى.

وللأحمدي العديد من المساهمات المهنية والمجتمعية؛ فهي مقيمة بجائزة الشيخ خليفة للأداء الحكومي المتميز، ومستشارة غير متفرغة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة مركز الدراسات الصحية بالمستشفى العسكري بالرياض 2007، لها العديد من الأبحاث والمشاركات العلمية والبحوث في مجال إدارة الخدمات الصحية والقيادة الإدارية.