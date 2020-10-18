، في مباراة الـ 5 أهداف.. الرائد يقتنص 3 نقاط ثمينة من أمام ضمك ،

محمد بن مسعود - الدمام - حقق فريق الرائد فوزاً ثميناً خارج أرضه على مضيفه ضمك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة لحساب الجولة الأولى من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

بهذه النتيجة رفع الرائد رصيده إلى ثلاث نقاط، بينما بقي رصيد ضمك من دون أي نقطة.

لم يسمح الرائد لأصحاب الضيافة بالتقاط أنفاسهم حتى فاجأهم بافتتاح التسجيل مبكراً منذ الدقيقة الأولى عن طريق اللاعب عبد الله المقرن بعد خطأ دفاعي فادح.

نجح الضيوف في تدوين ثاني الأهداف بواسطة محمد السهلي في الدقيقة 22 برأسية جميلة مستغلاً سوء تمركز دفاع ضمك.

لم يمهل الرائد فرصة لمضيفه لاستيعاب تأخره بهدف ثان حتى تمكن محمد السهلي من مضاعفة النتيجة مسجلاً ثالث الأهداف لفريقه والهدف الشخصي الثاني له (32).

تمكن ضمك من تقليص النتيجة عن طريق هداف الفريق الأرجنتيني ايمليانو زيلايا من علامة الجزاء احتسبها الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو عند الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من ضائع للشوط الأول.

وتعقدت مهام فريق ضمك بالعودة لأجواء المباراة بعد أن أكمل الفريق اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 60 إثر إشهار الحكم شكري الحنفوش البطاقة الحمراء بوجه المدافع الأرجنتيني كريسيتان ليما.

وقبل 6 دقائق على انتهاء الوقت الأصلي للقاء نجح ضمك في تقليص النتيجة مجدداً عبر الأرجنتيني ايمليانو زيلايا من علامة الجزاء.