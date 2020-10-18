شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الوطني لإدارة الدين يتوّج بـ 3 جوائز دولية والان نبدء بالتفاصيل

• أفضل مكتب دين سيادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تُوّج المركز الوطني لإدارة الدين بجائزة أفضل مكتب دين سيادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الصادرة عن "قلوبال ماركتس" العالمية، كما تُوّج بجائزتي "قلوبال كابيتال" لجوائز السندات للعام 2020م بوصفه "أفضل مصدر سيادي لأدوات الدين في الشرق الأوسط"، و"أفضل مصدر لأدوات الدين في الأسواق الناشئة".

وأعرب فهد السيف الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين عن سعادته بهذا الإنجاز الوطني الذي يعكس أداء المركز خلال العام 2020م، وتحمله مستويات غير مسبوقة من تقلبات السوق والسلع، وعدم استقرار الاقتصاد العالمي، خصوصا في ظل تداعيات جائحة كورونا غير المسبوقة. وأوضح السيف جهود المملكة في التخفيف من تداعيات الجائحة المالية والاقتصادية، والمحافظة على استقرار الوضع الاقتصادي، مشيراً إلى أن المركز قام بتقديم وتطوير طرق تمويل مختلفة لدعم الأهداف المالية للمملكة، من بينها عدد من المبادرات المتعلقة بسوق الدين المحلي الذي كان قناة التمويل الرئيسة خلال الجائحة، كما قام المركز بتعزيز دور التمويل الحكومي البديل أثناء هذه المرحلة الاستثنائية، إذ أن قدرة المركز على سرعة الاستجابة لتقلبات الوضع الاقتصادي العالمي، واتخاذ قرارات في ظل أوضاع غير مستقرة يرجع إلى دعم وزارة المالية وما اتخذه معالي وزير المالية محمد الجدعان من سياسات لتأكيد استقرار الوضع الاقتصادي للمملكة.

يذكر أن المركز الوطني لإدارة الدين يتمثل دوره في تأمين احتياجات المملكة من التمويل بأفضل التكاليف الممكنة على المدى القصير والمتوسط والبعيد مع مخاطر تتوافق مع السياسات المالية للمملكة، وتحقيق استدامة وصول المملكة إلى مختلف الأسواق العالمية وبتسعير عادل.