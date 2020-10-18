شكرا لقرائتكم خبر عن حائل.. ضبط 3 مقيمِين حوّلوا مليون ريال خارج المملكة والان نبدء بالتفاصيل

ألقت شرطة حائل، القبض على 3 مقيمِين تورطوا بتحويل مبالغ مالية بطرق غير نظامية مستخدمين حسابات بنكية لمؤسسات تجارية. وصَرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، بأن الجهات الأمنية تمكنت ـ بفضل الله ـ من القبض على 3 مقيمِين من الجنسية البنجلاديشية، تورطوا بتحويل مبالغ مالية تجاوزت مليون ريال إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية مستخدمين حسابات بنكية لمؤسسات تجارية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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