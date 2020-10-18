أسعار الذهب في مصر.. عيار 21 ينخفض لليوم الثالث على التوالي

واصلت أسعار الذهب في مصر انخفاضها بداية تعاملات اليوم الأحد، بعد تسجيل أسعار المعدن النفيس عالميا أول خسارة أسبوعية في 3 أسابيع.



وحسب منصة "isagha" الإلكترونية، المتخصصة في رصد أسعار الذهب في مصر والوطن العربي عبر استطلاعات لحظية بين التجار، سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر نحو 944 جنيها مقابل 945.25 جنيه في ختام تعاملات أمس السبت.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر شعبية في مصر) وسجل نحو 826 جنيها مقابل 827 جنيها في ختام تعاملات أمس.

أما جرام الذهب عيار 18 فسجل في مصر نحو 708 جنيهات مقابل 708.25 جنيه في ختام تعاملات أمس.

وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 550.75 جنيه مقابل 551.25 جنيه، بينما سجل جرام الذهب عيار 12 نحو 472 جنيها مقابل 472.5 جنيه، وعيار الذهب عيار 9 سجل نحو 354 جنيها.

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أما سعر الجنيه الذهب فسجل في مصر نحو 6608 جنيهات مقابل 6616 جنيها خلال تعاملات أمس.

وعالميا، انخفضت أسعار الذهب، الجمعة، وسجلت أول خسارة أسبوعية في 3 أسابيع.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية 1903.24 دولار للأوقية (الأونصة)، ليخسر 1.4% منذ بداية الأسبوع. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب إلى 1907.50 دولار.

وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق لدى أواندا: "هناك بعض الاتجاه الصعودي الإضافي للدولار وذلك يشكل عاملا معاكسا للذهب، بالإضافة إلى مفاوضات التحفيز (الأمريكي) الجارية والتي لم تسفر عن تقدم".

ويتجه الدولار لتحقيق أفضل أداء أسبوعي هذا الشهر، إذ تسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا وتعثر التقدم صوب تقديم تحفيز أمريكي في إقبال المستثمرين على الأصول الآمنة.

وفي ظل تطبيق قيود جديدة لمكافحة انتشار كوفيد-19 في أوروبا وبريطانيا، ارتفعت عملة الاحتياطي العالمي لأعلى مستوى في أسبوعين عند 93.910 مقابل سلة من العملات. واستقرت دون تلك الذروة بقليل في الجلسة الآسيوية.