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2020-10-18 أوامر ملكية بعد قليل متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أعلنت قناة الإخبارية عن صدور أوامر ملكية بعد قليل. “متابعات الخليج 365” ستوافيكم بالتفاصيل تباعًا حال صدور الأوامر الملكية.

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