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إنجاز ما يزيد عن 85% من مشروع تطوير مركز الضبط الأمني بالشميسي
هيئة تطوير منطقة مكة تشرف على التنفيذ
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة إنجاز ما يزيد عن 85% من مشروع تطوير مركز الضبط الأمني بالشميسي على طريق مكة- جدة السريع.
وأوضحت الإمارة، في تغريدة لها عبر تويتر، مساء اليوم الأحد، أن المشروع تشرف على تنفيذه هيئة تطوير منطقة مكة.
وأوضحت إمارة مكة أن الأعمال الحالية في مشروع تطوير مركز الضبط الأمني بالشميسي تشمل تركيب المظلات المصنوعة من قطاعات الحديد ومكسوة بألواح الألمنيوم على المسارات المخصصة للسيارات.
ولفتت إلى أنه يبلغ عرض الطريق تحت المظلة 102م مقسمة على 16 مسارًا.
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