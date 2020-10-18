نجم السويبع يستعد للظهور خلال هذه الأيام و4 صفات تصاحبه

2020-10-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال رئيس مرصد الزعاق للدراسات الفلكية والجيوفيزيائية، خالد الزعاق: إنه خلال هذه الأيام نبدأ مشاهدة نجم السويبع قبيل شروق الشمس بالجهة الشمالية الشرقية.

وأوضح الزعاق ، في تغريدة له عبر تويتر، اليوم الأحد، أن نجم السويبع هو النجم الأخير من بنات نعش وفيه، يجد النخل، وتنكسر الحرارة عصرًا، ويبرد الليل وتطول مدته، وتطيب الأجواء وتتلطف في الضحى.

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وفي وقت سابق، علق الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، على ظهور حشرة حصان الجن، وقال: إنها بداية دخول موسم الوسم.

وقال: إن من الدلالات على دخول موسم “الوسم”، هو خروج حشرة تسمى حصان القايلة، والتي يسميها البعض حصان الجن أو حمار القايلة.

وأضاف الزعاق أن لهذه الحشرة أسطورة قديمة كان الآباء يخوفون أبناءهم بها، حيث يحذرونهم من الخروج وقت الظهيرة وإلا ستهاجمهم.

وتابع أنهم كانوا يظنون وهم صغار أنها بحجم الديناصور، لكن الحقيقة أنها حشرة لطيفة.



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