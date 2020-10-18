2020-10-18

القبض على مقيمين في حائل حوّلوا أكثر من مليون ريال إلى الخارج

متابعات الخليج 365 - حائل

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قبضت شرطة منطقة حائل على 3 مقيمِين من الجنسية البنجلاديشية، تورطوا بتحويل مبالغ مالية تجاوزت مليون ريال إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية.

وصَرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل، النقيب طارق بن نصار النصار، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على (3) مقيمِين من الجنسية البنجلاديشية، تورطوا بتحويل مبالغ مالية تجاوزت مليون ريال إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية مستخدمين حسابات بنكية لمؤسسات تجارية، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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