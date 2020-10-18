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شكرا لقرائتكم الشؤون الإسلامية تعقم مسجد قباء بالأوزون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الشؤون الإسلامية تعقم مسجد قباء بالأوزون
للقضاء على الميكروبات العالقة في الجو أو الأسطح
متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة
تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها بمنطقة المدينة المنورة، تعقيم ونظافة وتطهير مسجد قباء بتقنية الأوزون؛ للقضاء على الميكروبات سواء العالقة في الجو أو على الأسطح، ضمن الجهود المتواصلة للعناية بالمساجد للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
فريق على مدار الساعة:
وأوضح مدير عام الفرع، الشيخ وجب بن علي العتيبي، أن هذه الخطوة تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد؛ للحفاظ على صحة زوار المسجد من المصلين والمعتمرين، مشيرًا إلى أن الفرع بتوجيهات ومتابعة الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ سخر كل الإمكانيات للحفاظ على صحة وسلامة المصلين وكلف فريقًا يعمل على مدار الساعة لمتابعة تطبيق كافة البروتوكولات الصحية.
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