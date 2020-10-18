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شاهد.. لحظة انهيار مجمع المواقف بالخبر ونجاة شخص بأعجوبة
متابعات الخليج 365 - الرياض
وثق مقطع فيديو حادث الانهيار الأرضي الذي حدث في مبنى مواقف مجمع السعيد التجاري في الخبر، ونتج عنه حالتا احتجاز.
وأظهر الفيديو لحظة نجاة شخص من الموت المحقق لحظة انهيار مبنى المواقف دون أن يصيبه أي مكروه، بالرغم من دخوله المبنى قبل الانهيار بلحظات.
وباشرت فرق الدفاع المدني في الخبر، صباح اليوم الأحد، حادث انهيار جزئي لسقف مواقف بمجمع السعيد التجاري.
وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في “تويتر”: إن مدني الخبر يباشر حادث انهيار جزئي لسقف مواقف أرضية بمجمع السعيد التجاري. وأضافت المديرية العامة للدفاع المدني أنه تم إنقاذ شخصين محتجزين، ولا زالت أعمال البحث مستمرة.
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